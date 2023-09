Strana SaS očakáva optimistický výsledok sobotňajších parlamentných volieb. Verí, že sa dostane do parlamentu. Uviedol to predseda strany Richard Sulík. Atmosféru v centrále označil za príjemnú.

„Sme už vyzretá, zabehnutá strana. Piate voľby. Na parlament by to ešte mohlo vydať,“ skonštatoval. Poukázal na to, že v strane majú veľa mladých členov. Strana je podľa jeho slov otvorená aj ďalším. „Teraz však musíme uhrať tieto voľby,“ doplnil.

Predvolebnú kampaň označil za náročnú. „Viac hodnotiť nebudem,“ doplnil. Atmosféra v SaS je uvoľnená. V centrále sa pripravovali aj muffiny. Sulík ich rozdával prítomnom hosťom.