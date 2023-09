Zlepšiť prístup nemajetných k vyššiemu vzdelávaniu je možné. Ukazuje to príklad San Francisca, ktoré sa v roku 2011 dostalo na titulné stránky novín, keď sa stalo prvým mestom v krajine, ktoré spustilo sporiaci účet pre škôlkarov. Na každé jedno dieťa šlo 50 dolárov, keď nastupovalo do verejnej škôlky. Informuje o tom CNBC.



Teraz sú to už mládežníci a chystajú sa začať študovať na vysokej škole. Yadira Saavedraová (17) je jednou z viac ako 600 študentov zo San Francisca, ktorí začnú vysokú školu s finančnou pomocou zo sporiaceho programu Kindergarten to College alebo K2C.



Jej rodičia ušetrili 2 200 dolárov, čo pomohlo zmeniť jej pohľad na štúdium. „Moja rodina ma vždy tlačila na vysokú školu, ale nemala som z toho dobrý pocit,“ hovorí mladá slečna. „Naozaj som nevedela, koľko stojí vysoká škola; Vedela som len, že je to veľa peňazí.“ Túto jeseň nastupuje na Kalifornskú univerzitu v Davise. Plánuje študovať archeológiu alebo sociológiu.

Drahé školné

Cenová dostupnosť vysokých škôl je v Spojených štátoch pretrvávajúcim problémom. Školné a poplatky sa za 20 rokov viac ako zdvojnásobili a v akademickom roku 2022-23 dosiahli v priemere 10 940 dolárov na štvorročných štátnych vysokých školách. Na súkromných je to teraz až 39 400 dolárov ročne, vyplýva z dát neziskovej organizácie College Board, ktorá sleduje trendy v oblasti financovania amerických vysokých škôl.

Pri pripočítaní ďalších výdavkov sa môže celkový účet vyšplhať na 70-tisíc dolárov ročne. Ide o sumu, ktorá je dosť vysoká na to, aby mnohých stredoškolákov odradila od uvažovania o vysokoškolskom štúdiu.

Program sa začal šíriť

Od začiatku programu K2C sa finančná zásoba zvýšila na 15 miliónov dolárov. „Toto nie je len poskytovanie sporiaceho účtu,“ povedala globálna vedúca komunitného investovania a rozvoja Brandee McHaleová, ktorá pomohla implementovať program. „Toto je skutočne nástroj na podporu myslenia ohľadom vysokoškolského štúdia.“

Úspech programu viedol k vzniku podobných iniciatív v celej krajine. Podľa najnovších údajov existuje v súčasnosti viac ako 120 programov univerzálnych detských sporiacich účtov v 39 štátoch.

New York, Boston a Los Angeles majú svoje vlastné programy, ktoré zahŕňajú dodatočné financovanie a odmeny pre rodičov, ktorí pokračujú v sporení. Sanfranciský model takisto pomohol podporiť Kaliforniu, aby v roku 2022 spustila CalKIDS, najväčší národný program detských sporiacich účtov.



Celoštátna iniciatíva pridelila 1,9 miliardy dolárov na financovanie univerzitných sporiacich účtov vo výške 500 dolárov pre 3,7 milióna nízkopríjmových študentov verejných škôl v Kalifornii od prvého do 12. ročníka. Študenti, ktorí sú v pestúnskej starostlivosti, alebo sú bez domova, dostali ďalších 500 dolárov.



Y. Saavedraová dopĺňa, že najviac je nadšená z toho, že aj jej mladší súrodenci sa budú môcť zúčastniť programu. „Bude to oveľa dostupnejšie,“ povedala.