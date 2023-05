Každá domácnosť na Slovensku by sa mala do roku 2030 pripojiť k ultrarýchlemu širokopásmovému internetu s rýchlosťou jeden gigabit za sekundu. Umožniť to má projekt Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, pričom s potrebnými rozsiahlymi investíciami do vybudovania infraštruktúry majú operátorom pomôcť verejné zdroje.

Útvar hodnoty za peniaze informoval, že odhad nákladov rezortu vo výške približne 485 miliónov eur vrátane dane z pridanej hodnoty sa na základe poskytnutých dát nedá overiť. Prevádzkové náklady na dvadsať rokov sú 1,7 miliardy eur a podľa ministerstva informatizácie dodávatelia majú možnosti, ako prevádzku znížiť. Náklady spojené s prevádzkou budú hradiť operátori, ktorí budú podľa štúdie vlastníkmi vybudovanej infraštruktúry.

Kritika analytikov

„Alternatívy pomenované v štúdii sú len odporúčaniami a neodpovedajú na otázky čo, kedy, za koľko a pre koho sa ide robiť. Skutočný počet nepokrytých domácností nie je známy. Štúdia vychádza z prieskumu z roku 2019 a nezahŕňa výsledky nového mapovania z januára 2023,“ uviedol na sociálnej sieti Útvar hodnoty za peniaze.

Štúdia podľa inštitúcie formálne predpokladá zvýšený dopyt po pripojení s rýchlosťou 1 gigabit za sekundu reálny záujem však neskúma. „V rýchlosti pokrývania pritom nezaostávame za priemerom EÚ. Hrozí preto, že aj v prípade vybudovania infraštruktúry domácnosti nebudú ochotné znášať vyššie mesačné náklady na optické pripojenie. Zvýšené náklady domácností chce investor zmierniť poukážkami, ktoré ale nie sú zahrnuté v rozpočte projektu,“ upozornili analytici.

Odporúčania Útvaru hodnoty za peniaze

Útvar hodnoty za peniaze navrhuje vyhodnotiť všetky možnosti realizácie projektu, aby bolo jasné, že zvolený model je nákladovo najefektívnejší. Súčasná štúdia nehodnotila viacero návrhov Národného plánu širokopásmového pripojenia schváleného vládou. Treba tiež aktualizovať rozpočet podľa zistení z najnovšieho mapovania pokrytia.

„Obmedzí sa tak možnosť, že štát bude investovať vlastné zdroje tam, kde by za iných okolností investovali samotní operátori,“ poznamenal Útvar hodnoty za peniaze. Následne odporúča realizovať plánovaný pilot vo vybraných nepokrytých oblastiach Slovenska, ktorý umožní overiť dopyt domácností a možnosti dodávateľov. „Tiež je to spôsob overenia si výšky použitých jednotkových nákladov,“ dodala inštitúcia.