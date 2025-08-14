Ruský prezident Vladimir Putin naznačil, že v prípade urovnania vojny na Ukrajine by Rusko a USA mohli uzavrieť nové dohody zamerané na obmedzenie jadrových arzenálov.
Šéf Kremľa uviedol, že Washington vyvíja „pomerne intenzívnu a úprimnú“ snahu o ukončenie konfliktu a uzavretie dohôd „v záujme všetkých zúčastnených strán“.
Urovnanie vojny by podľa Putina mohlo vytvoriť dlhodobé mierové podmienky nielen v Európe, ale na celom svete, „ak budú dosiahnuté dohody v oblasti kontroly strategických útočných zbraní“.
V súčasnosti je platná iba jediná dohoda o znižovaní počtu jadrových zbraní a ich vzájomnej kontrole – New START, obmedzujúca množstvo strategických jadrových hlavíc, ktoré môžu Spojené štáty a Rusko rozmiestniť, ako aj počet pozemných alebo ponorkových raketových nosičov a bombardérov.