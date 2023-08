Ruskej ropnej spoločnosti Gazprom Nefť klesol v druhom štvrťroku čistý zisk medziročne o 43 percent na 140,1 miliardy rubľov (1,2 miliardy eur). Na vine bol slabší predaj, uviedla firma. Tá je ropnou divíziou plynárenského gigantu Gazprom a tretím najväčším producentom ropy v Rusku. Tržby za apríl až jún sa znížili na 821,6 miliardy rubľov z 835,8 miliardy rubľov v porovnateľnom období vlani.

Ruský energetický sektor je pod silným tlakom sankcií, ktoré západné štáty zaviedli kvôli invázii ruských vojsk na Ukrajinu. Patria medzi ne cenové limity a embargo na nákup ruskej ropy prepravovanej po mori. Ťažbu a vývoz z Ruska však podporil výrazný rast predaja do Číny a do Indie, teda do krajín, ktoré sú považované za politicky blízke Rusku.

Za prvý polrok firme klesol čistý zisk o 40 percent 304,41 miliardy rubľov, tržby sa znížili o 14,6 percenta na 1,55 bilióna rubľov. Výsledky prekonali očakávania analytikov, ktorých sa pýtala ruská agentúra Interfax.

Približne o polovicu v porovnaní s minulým rokom však klesli aj zisky významných ropných spoločností vo svete. Vlani kvôli ruskej invázii na Ukrajinu prudko vzrástli ceny ropy a plynu, odvtedy ale výrazne klesli.

Ruské firmy od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu, čo bolo na konci vlaňajšieho februára, nezverejňujú výsledky hospodárenia pravidelne. Spoločnosť Gazprom Nefť vlani výsledky hospodárenia nezverejnila, uviedla agentúra Reuters.