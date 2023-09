Rýchly rozvoj umelej inteligencie bude podľa odborníkov sprevádzať dramatický nárast spotreby energie. Píše o tom americký server Yahoo! Finance. Štúdia Washingtonskej univerzity napríklad ukázala, že odpovede populárneho četovacieho systému ChatGPT, založeného na umelej inteligencii, na stovky miliónov otázok môžu spotrebovať zhruba jednu gigawatthodinu denne, čo zodpovedá energetickej spotrebe 33-tisíc domácností v Spojených štátoch.

To je však podľa odborníkov iba začiatok. „Súčasný rozsah využívania AI môže predstavovať len percento v porovnaní so situáciou za dva až tri roky," uviedol Arijit Sengupta, ktorý je zakladateľom a šéfom spoločnosti Aible, pôsobiacej v oblasti umelej inteligencie. „Svet kvôli AI skutočne smeruje do naozaj vážnej energetickej krízy, ak nenapravíme niekoľko vecí," dodal. Dátové centrá sa čoraz viac presúvajú od jednoduchších procesorov nazývaných CPU k pokročilým grafickým procesorom, ktoré majú označenie GPU. Tie spotrebúvajú výrazne viac energie, píše Yahoo! Finance.

„GPU budú v nasledujúcom desaťročí jadrom infraštruktúry pre AI. A GPU na jeden výpočtový cyklus spotrebujú desať až pätnásťnásobok energie v porovnaní s CPU. Sú veľmi energeticky náročné, "uviedol Patrick Ward, marketingový šéf spoločnosti Formula Monks, ktorá sa zaoberá poradenstvom v oblasti umelej inteligencie. „Spotreba energie sa bude v globálnom meradle dramaticky zvyšovať, a to jednoducho kvôli energeticky náročnej povahe umelej inteligencie," predpovedal Ward. Upozornil však, že umelá inteligencia dokáže byť „neuveriteľne efektívna" v oblastiach, v ktorých človek toľko efektívna nie je.

Umelá inteligencia sa v poslednom čase dostala do centra pozornosti verejnosti, médií a investorov, okrem iného vďaka četovaciemu systému ChatGPT. Spoločnosť OpenAI koncom novembra minulého roka ChatGPT bezplatne sprístupnila verejnosti a systém si rýchlo získal popularitu. ChatGPT dokáže na základe jednoduchých otázok generovať články, eseje, vtipy, ale aj poéziu. Na základe obrovského množstva dát sa podobne ako človek učí, ako odpovedať na podnety užívateľov.