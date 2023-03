Kúpili ste si starší dom, ktorý potrebuje takmer kompletnú rekonštrukciu? Prípadne chcete niečo renovovať vo vašom súčasnom bývaní? Tieto všeobecné rady vám pomôžu, ako postupovať pri každom type renovácie.



Položte si 3 otázky

Rýchla a neuvážená rekonštrukcia nemusí splniť vaše predstavy. Namiesto toho si najskôr odpovedajte na 3 kľúčové otázky:

Čo chcete prerábať?

Aký máte rozpočet?

Ako to má vyzerať po renovácii?

Na začiatku renovácie je potrebné vedieť, čo všetko idete prerábať. Interiér, exteriér alebo oboje? Do detailov si rozpíšte aj to, čo chcete v ktorých miestnostiach meniť.



Do obývačky chcete kúpiť len novú sedaciu súpravu, ale v spálni aj vymaľovať steny? Čím presnejšie si všetko definujete, o to jednoduchší bude celý postup renovácie.



Aký máte rozpočet?

Zamyslite sa, koľko finančných prostriedkov môžete do renovácie reálne investovať. Od danej sumy sa odvíja úroveň renovácie. Stanovením presného rozpočtu predídete prípadným neskorším problémom.



Platí, že je lepšie renovovať postupne po častiach, ako nechať niečo nedokončené či rozbúrané.

Ako to má vyzerať po renovácii?

Možno máte vzhľad vášho budúceho bývania presne premyslený, a možno ešte hľadáte inšpiráciu. Pozerajte si obchody s nábytkom a doplnkami, prehliadajte obrázky hotových renovácií na internete alebo navštívte showroomy predajní.



Zlatým pravidlom je nekupovať to, čo sa vám nepáči a neprerábať do podoby, akou si nie ste úplne istí. Ušetríte tak množstvo peňazí aj času. Je totiž pravdepodobné, že ak sa vám to nepáči teraz, nebudete spokojní ani v budúcnosti.

Čakáte s renováciou? Viac ju neodkladajte. Čím skôr s ňou začnete, tým skôr sa splnia vaše predstavy o vysnívanom domove. A sny sa predsa majú plniť.