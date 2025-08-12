Tento rok priniesla umelá inteligencia vznik desiatok nových miliardárov, čím spustila jeden z najväčších prílevov bohatstva v modernej histórii. K tomuto masívnemu rastu prispievajú nielen prudko rastúce akcie technologických gigantov, ktoré profitujú z rozvoja AI, ale aj startupy, ktoré pre svojich zakladateľov vytvárajú obrovské, hoci zatiaľ nelikvidné (tzv. papierové) majetky.
Podľa odhadov agentúry Bloomberg z marca tohto roka vytvorili len štyri z najväčších súkromných spoločností v oblasti AI najmenej 15 miliardárov s celkovým majetkom 38 miliárd dolárov. Vzhľadom na raketový rast hodnoty týchto firiem je pravdepodobné, že tento počet je v súčasnosti podstatne vyšší. Napríklad spoločnosť Anthropic AI, jeden z hlavných konkurentov OpenAI, rokuje o získaní investície vo výške piatich miliárd dolárov, čo by ju ocenilo na 170 miliárd dolárov. To predstavuje takmer trojnásobok jej marcovej hodnoty.
Spoločnosť CB Insights medzitým uvádza, že na trhu je takmer päťsto startupov a súkromných firiem zameraných na AI, ktorých hodnota presahuje jednu miliardu dolárov. Zaujímavé je, že približne štvrtina týchto „jednorožcov“ vznikla až po roku 2023, čo podčiarkuje rýchly rast tohto odvetvia.
Najväčší nárast miliardárov sa pritom sústreďuje v Silicon Valley, ktoré je už dlho synonymom technologických inovácií. Vďaka tomuto boomu má neďaleké San Francisco už viac miliardárov ako New York a trh s luxusnými nehnuteľnosťami tu dosahuje rekordy. Podľa Sotheby’s International Realty sa vlani v tejto oblasti predalo historicky najviac domov v hodnote nad 20 miliónov dolárov.
„Keď sa pozrieme na dáta za viac ako sto rokov, nikdy sme nevideli bohatstvo vytvorené v takomto rozsahu a rýchlosti, dokonca ani počas technologickej bubliny,“ konštatuje Andrew McAfee, hlavný výskumník z MIT.