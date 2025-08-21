Rakúska pošta začne pre americké colné predpisy čoskoro odosielať zásielky do Spojených štátov vo veľmi obmedzenom rozsahu.
K podobným opatreniam už pristúpili poštové spoločnosti v Belgicku a Škandinávii.
Na základe nariadenia amerického prezidenta Donalda Trumpa sa od 29. augusta ruší colná výnimka na dovoz tovaru v hodnote do 800 dolárov, čo znamená, že za každú položku sa bude platiť 80- až 200-dolárové clo.
„Sprísnenie predstavuje pre všetky poštové spoločnosti veľkú výzvu pri zasielaní tovaru do USA,“ uviedla rakúska pošta, ktorá v budúcnosti mieni do Spojených štátov prepravovať iba súkromné darčekové balíky za menej ako sto eur a zásielky s dokumentmi. Firemným zákazníkom zostáva ako alternatíva drahšia expresná služba, ktorú poskytuje v spolupráci s DHL.