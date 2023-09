V týchto týždňoch a mesiacoch nastupujú do svojho prvého zamestnania tisíce mladých ľudí, ktorí nedávno ukončili štúdium. „Väčšina z nich dostane prvú výplatu a tešia sa z toho, čo všetko si za ňu môžu kúpiť. Je to úplne pochopiteľné, ale poradil by som im, aby si hneď od začiatku nastavili svoje financie správnym spôsobom,“ upozornil investičný analytik spoločnosti FinGO.sk František Burda.

Od prvej výplaty k dôchodku

Už od prvej výplaty je podľa neho potrebné myslieť na dôchodok. Dobrou správou je, že mladí ľudia už niekoľko mesiacov vstupujú do druhého piliera automaticky. Ak aj nový sporiteľ nevykoná žiadnu aktivitu, štát mu pridelí jednu z dôchodkových správcovských spoločností. Každému je tiež automaticky zvolená predvolená investičná stratégia, ktorej cieľom je, aby odvody mladých ľudí zbytočne nekončili v konzervatívnych fondoch.

Zlou správou naopak je, že dôchodky o 40 rokov pravdepodobne nebudú veľmi vysoké, upozornil odborník. Dôvodom je, že v budúcnosti bude pracovať málo ľudí na veľa dôchodcov. Jednou z možností je pridať si k druhému pilieru aj tretí pilier. „Tretí pilier sa oplatí hlavne vtedy, ak do neho zamestnancom prispieva aj ich zamestnávateľ, ideálne aspoň takou sumou, ako sporiteľ. Vzhľadom na výšku daňovej úľavy, ktorá sa počíta len zo sumy 180 eur, odporúčam do neho posielať maximálne 180 eur ročne, čiže 15 eur mesačne,“ vyčíslil. Ak má zamestnanec priestor sporiť si väčšiu sumu, mal by ju podľa neho pravidelne investovať.

Rezervy, investície a poistenie

Ešte skôr, ako sa mladý človek pustí do investovania či sporenia na dôchodok, by si však mal vytvoriť dostatočnú finančnú rezervu. Ide o peniaze, ktoré sú odložené pre prípad neočakávaných výdavkov. Mala by byť k dispozícii ihneď, preto nie je vhodné mať ju investovanú napríklad v rizikových akciách. „Časť finančnej rezervy ja naozaj vhodné mať na bankovom účte, ideálne na takom, ktorý je oddelený od hlavného účtu. Druhú časť je možné konzervatívne investovať, aby sa aj tieto peniaze zhodnocovali, ale zároveň aby ich hodnota nikdy výrazne neklesla,“ vysvetlil Burda.

Ak je nejaká téma, ktorou sa mladí ľudia zaoberajú ešte menej ako svojim budúcim dôchodkom, tak je to podľa neho životné poistenie. Neuvedomujú si, že vážne choroby a úrazy sa môžu prihodiť kedykoľvek a komukoľvek. Pri cene poistenia pritom zohráva dôležitú rolu vstupný vek klienta. Čím skôr sa človek poistí, tým je to pre neho lepšie aj lacnejšie.

Mladým ľuďom odborník neodporúča brať si úvery, ktoré nepotrebujú. „Vyhol by som sa kreditkám, spotrebným úverom a predovšetkým pôžičkám z rôznych nedôveryhodných zdrojov. Ak niekto nemá taký príjem, aby si našetril na dovolenku v Karibiku, bude rozumnejšie, keď si namiesto pôžičky zvolí napríklad cestu autom do Chorvátska. Výnimkou z tohto pravidla je určite hypotéka, prípadne úver na rekonštrukciu bývania, ktorý v budúcnosti prinesie zníženie nákladov,“ dodal Burda.