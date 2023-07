Bývalá vláda prisľúbila samosprávam viac ako 100 miliónov eur na kompenzácie vysokých cien energií. Sú pripravené modely na kompenzácie alebo na pomoc pre samosprávy. Vo verejných financiách sú však isté limity.

V piatok na to upozornila prezidentka Zuzana Čaputová.

Hľadanie rozpočtových možností

Vo štvrtok mali zástupcovia samospráv rokovať vzhľadom na kompenzácie s predsedom vlády Ľudovítom Ódorom. Deň pred rokovaním však Ódor rokovanie na Úrade vlády zrušil.

„Viem, že premiér Ľudovít Ódor sa so samosprávami stretol, teraz to najbližšie stretnutie bolo posunuté. Hľadajú rozpočtové možnosti v rámci možnosti rozpočtu, to je veľmi dôležité povedať. Na túto tému sme sa včera nerozprávali, stretli sme sa iba krátko. Môj názor na podporu samospráv je dlhodobo známy, ale rozumiem tomu, že máme isté limity v rámci verejných financií," vyjadrila sa prezidentka s tým, že modely kompenzácií pre samosprávy sú pripravené.

Riešenie závisí od analýzy

Finálny výsledok rozhodovania závisí podľa nej aj od analýzy, ktorú pripravuje minister financií. Polročná správa ministerstva financií o stave verejných financií má byť k dispozícii v polovici augusta.

Finančné zdroje chcú zastupitelia samospráv získať prostredníctvom úpravy štátneho rozpočtu v skrátenom legislatívnom konaní.

Premiér sa vyjadril, že ochota pomôcť samosprávam s kompenzáciami vysokých cien energií zo strany vlády naďalej platí v rámci možností štátneho rozpočtu.

Ódor však tiež povedal, že vláda nedisponuje takými finančnými zdrojmi, aby kompenzovala samosprávam ceny energií. Parlamentom schválené zmeny rôznych zákonov totiž spôsobili výpadok rozpočtových príjmov.