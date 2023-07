Mimoriadna schôdza ku kompenzáciám vysokých cien energií pre samosprávy vo výške 108 miliónov eur by podľa Združenia miest a obcí Slovenska mohla byť 1. septembra.

Podpora tejto schôdze je naprieč politickým spektrom, rozpočet by sa musel upraviť v skrátenom legislatívnom konaní.

Vo štvrtok o tom na tlačovej konferencii informoval predseda združenia Jozef Božik.

Prisľúbenie pomoci

„Na rokovaní sme požiadali pána premiéra, že nemáme inú cestu a tému potrebujeme riešiť. Predseda parlamentu mi osobne povedal, že najvhodnejšie bude, aby sa mimoriadna schôdza konala 1. septembra, keď bude slávnostná schôdza parlamentu,“ povedal Božik s tým, že vláda musí navrhnúť skrátené legislatívne konanie.

Téma je podľa neho dôležitá preto, lebo obce a mestá na peniaze čakajú. Bývalá vláda prisľúbila samosprávam viac ako 100 miliónov eur na kompenzácie vysokých cien energií. Finančné zdroje chcú dostať do samospráv prostredníctvom úpravy štátneho rozpočtu v skrátenom legislatívnom konaní.

Vláda nedisponuje finančnými zdrojmi

Vo štvrtok mali zástupcovia samospráv rokovať vzhľadom na kompenzácie s predsedom vlády Ľudovítom Ódorom.

Deň pred rokovaním však Ódor rokovanie na Úrade vlády zrušil. Premiér sa však už vyjadril, že vláda nedisponuje takými finančnými zdrojmi, aby kompenzovala samosprávam ceny energií. Parlamentom schválené zmeny rôznych zákonov totiž spôsobili výpadok rozpočtových príjmov.

„Sme nešťastní z toho, že zas niekto v štáte urobil nezodpovedné rozhodnutia a obce a mestá za to musia niesť následky. To sa vláda ani nemusela meniť, robila to aj tá predchádzajúca. Pevne dúfame, že sa nám podarí zmeniť tento prístup,“ vyjadril sa podpredseda komory miest Martin Chren.

Samosprávy chcú o kompenzáciách rokovať aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Trvajú na vyplatení

Zrušené rokovanie s premiérom Ódorom kritizuje aj združenie samosprávnych krajov SK8. Združenie trvá na vyplatení pôvodne sľúbených finančných prostriedkov. Samosprávy podľa predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej potrebujú s premiérom riešiť viacero tém.

„Navyše, ako združenie SK8 považujeme takýto postup v príkrom rozpore s deklarovanou snahou vlády o seriózne partnerstvo, aj keď oceňujeme, že vláda odborníkov stále deklaruje snahu a ochotu pomôcť župám, obciam a mestám v rámci kapacít a možností rozpočtu,“ uviedla Jurinová.