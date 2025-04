„Veľkou témou súčasnosti je transakčná daň. Poďme sa na ňu pozrieť a čo budeme môcť, opravíme,“ uviedol predseda vlády Robert Fico na výročnom sneme Republikovej únie zamestnávateľov.

„Museli sme konsolidovať verejné financie, museli sme niekde získať zdroje,“ povedal premiér. Výšku budúcoročnej konsolidácie plánuje predstaviť 30. apríla.

Fico zároveň reagoval na lacnú pracovnú silu slovenského trhu práce ako niekdajšiu konkurenčnú výhodu domácej ekonomiky. „Veľmi jasne a tvrdo odmietam model hospodárskeho rastu postavený na lacnej pracovnej sile. S tým sa musíme definitívne rozlúčiť. Zabudnime, že Slovensko bude konkurovať iným štátom tým, že budeme ponúkať zamestnancom mzdy, ktoré sú ďaleko za ich očakávaniami,“ zdôraznil premiér.

V súvislosti so vzostupom slovenskej ekonomiky zhodnotil, že hospodársky rast ťahaný domácou spotrebou by mali nahradiť investície. Fico poukázal napríklad na projekt nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, výstavbu nájomných bytov, či investíciu do baterkárne v Šuranoch.