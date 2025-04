Daň z finančných transakcií z dôvodu konsolidácie nemožno zrušiť, a to ani čiastočne. Oslobodenie živnostníkov a malých podnikateľov spod tejto dane by znamenalo nezanedbateľný výpadok príjmov štátneho rozpočtu až do 200 miliónov eur, uviedol minister financií Ladislav Kamenický v reakcii na kritiku tejto dane a úvahy o jej úprave.

Podčiarkol, že daň z finančných transakcií prispieva ku konsolidácii, a to sumou 700 miliónov eur.

„Budem mať maximálnu snahu, aby sa zlepšili verejné financie, aby sa Slovenská republika vedela financovať za prijateľných podmienok, aby sme sa nedostali do rúk veriteľov,“ dodal kamenický.