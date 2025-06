Návrh o obmedzení predaja energetických nápojov osobám vo veku do 16 rokov poslanci Národnej rady posunuli do druhého čítania. Legislatíva by mala taktiež zabezpečiť efektívnu kontrolu a sankcie za porušenie pravidiel predaja.

Návrh zákona vychádza podľa predkladateľa, poslanca Jána Ferenčáka z viacerých zdravotných, sociálnych a ekonomických dôvodov, ktoré poukazujú na potrebu prijatia opatrenia. „S konzumáciou energetických nápojov sú spojené zdravotné riziká i pre dospelé osoby, no deti a mladiství sú zvlášť citliví na účinky týchto látok, pretože ich organizmus sa stále vyvíja,“ dodal.