„Začali mi chutiť,“ povedal Andrej Danko na margo elektronických cigariet. Osobné preferencie šéfa SNS sú jeho vlastná vec, no riadiť štát na základe rozmarov jednotlivcov, hoci aj predsedov koaličných strán je vec druhá. A Slovensko už na podobné rozmary viac krát tvrdo doplatilo.

Za zmienku stojí, že predseda SNS prišiel elektronickým cigaretám na chuť práve v čase, kedy štát pripravuje legislatívne zmeny na posilnenie ochrany mladistvých pred týmito výrobkami. Tento cieľ by bol ochotný obetovať pre vlastný prospech.

S návrhom novely zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov, ktorá by priniesla razantný zásah do lukratívneho trhu s nikotínom prišli koncom vlaňajška prišli poslanci okolo šéfa Zdravotníckeho výboru parlamentu, Vladimíra Baláža zo strany SMER-SD. Pri jej uplatnení v praxi by zmizli z pultov náplne do e-cigariet a nikotínové vrecúška s príchuťami atraktívnymi pre maloletých. Zostať by mala len príchuť tabaku, mentolu a mäty. Predaj jednorazových e-cigariet by sa zakázal úplne. Predkladatelia však svoj návrh - aj pre neschopnosť vládnej koalície zvolať riadnu schôdzu parlamentu - dva krát preložili a nakoniec stiahli.

Iniciatívu však prevzal minister zdravotníctva Kamil Šaško, ktorý s podporou V. Baláža, Úradu verejného zdravotníctva, hlavnej pediatričky Eleny Prokopovej a početných lídrov medicínskych organizácií návrh znova vrátil na stôl v polovici apríla tohto roka. Samozrejme, nie všetkým to vyhovuje. Legislatíva by zasiahla najmä predaj ochutených nikotínových výrobkov, ktorý dnes predstavuje lukratívny a rýchlo rastúci biznis.

Veď predaj e-cigariet na Slovensku medziročne vzrástol o dvesto percent a v prípade nikotínových išlo o nárast 57 percent. Po prijatí novej legislatívy by si mnohí hráči museli by hľadať nové podnikateľské príležitosti. Aj minister zdravotníctva si uvedomuje, že ide o citlivú tému.

„Chcem veľmi jasne a verejne vopred oznámiť všetkým potenciálnym lobistom, tabakovým spoločnostiam alebo rôznym záujmovým skupinám, aby sa na mňa ani na mojich kolegov v procese nepokúšali vyvíjať žiaden tlak, pretože neuspejú, a my neustúpime,“ vyhlásil K. Šaško s tým, že touto legislatívnou zmenou sa rozhodli pomôcť predovšetkým deťom.

Kým lobisti neuspeli u ministra zdravotníctva, mohli veľmi dobre uspieť u predsedu najmenšej koaličnej strany. Minimálne so zdieľaním pozitívnych pocitov z používania elektronických cigariet.

V sobotu 31.mája si svet pripomenul Svetový deň bez tabaku. Tento deň je venovaný zvýšeniu povedomia o negatívnych účinkoch fajčenia, no v posledných rokoch sa stále viac dostáva do popredia upozorňovanie na problém vytvárania novej generácie závislých za pomoci e-cigariet. Zatiaľ čo svet brojí za ochranu detí pred e-cigaretami, A. Danko vyrukoval s kampaňou za ochranu e-cigariet pred vládnymi zásahmi. V uplynulých dňoch využil každú mediálnu príležitosť, aby dal jasne najavo, že návrh mu nie je po vôli.

„Ak si K. Šaško myslí že riešením zdravotníctva je zákaz elektronických cigariet, ktoré mu tiež nedovolím... mimochodom mi začali chutiť,“ vyhlásil na tlačovke na pôde Národnej rady, ktorú vysielali všetky spravodajské televízie.

V inom rozhovore pre internetové médium bol ešte o niečo odvážnejší a svoju obľúbenú e-cigaretu modrej farby ukázal pre divákov aj na kameru. „(K. Šaško) chce zrušiť elektronické cigarety, čo asi bude mať so mnou problém. Začali mi chutiť,“ povedal. Na šírenie svojich posolstiev potom využil ešte minimálne dve ďalšie médiá so vysokým zásahom.

V koalícií, kde HLAS-SD a zdá sa, že aj SMER-SD stoja za novelizáciou zákona, tak môže rozhorieť ďalší spor, pokiaľ bude A. Danko skutočne brániť v prijatí novej legislatívy. Ide pritom o iniciatívu, ktorú jednoznačne podporuje odborná obec. „Je doslova alarmujúce, že podľa prieskumov minimálne štvrtina mladej populácie denne užíva nejakú formu nikotínu. Každé štvrté dieťa na Slovensku tak trpí závislosťou,“ uviedol K. Šaško na tlačovke pri predstavení návrhu v snahe zabrániť negatívnemu trendu.

Sprísnená legislatíva pritom zďaleka nie je len slovenský výmysel. Od 1. januára úplne zakázalo jednorazové e-cigarety Belgicko. Od 1. júna zakáže jednorazové e-cigarety aj Spojené kráľovstvo. Zákaz jednorazových e-cigariet na jar ohlásilo aj Francúzsko. Všetky príchute okrem tabakovej a mentolovej sú zakázané v Dánsku, Estónsku a Slovinsku. Maďarsko, Ukrajina, Fínsko, Holandsko, Litva, Lotyšsko povolili iba príchuť tabaku.

S tvrdým riešením prichádza aj Poľsko, ktoré zavádza mimoriadnu spotrebnú daň vo výške 40 zlotých, čo je približne 9,30 eura, na všetky zariadenia určené na inhaláciu nikotínu, vrátane elektronických cigariet, zariadení na zahrievanie tabaku. V praxi, po pripočítaní DPH ide o zdraženie až o takmer 12 eur.

Andrej Danko sa pri svojich snahách zastaviť návrh zaštiťuje aj iným vyšším cieľom - konsolidáciou. Výpadok v štátnom rozpočte, ktorý má zákaz ochutených výrobkov s nikotínom priniesť, vyčísluje na 30 miliónov eur. S podobnou sumou narábalo aj Združenie značkových výrobcov zastrešujúce najväčšie tabakové spoločnosti pôsobiace na Slovensku. Analytici rezortu zdravotníctva však pritom vplyv na rozpočet vyčíslili na podstatne nižšej úrovni a to maximálne 2,5 milióna eur ročne od roku 2026, kedy by mal návrh vstúpiť do platnosti. Tento výpadok by však podľa ministra mali plne pokryť pozitívne efekty prameniace z prevencie závislosti a zníženia výskytu civilizačných ochorení.

Aj v prípade, že by ťaženie A. Danka proti legislatíve na ochranu mladistvých nebolo úspešné, nemusí sa obávať, že o svoju záľubu v e-cigaretách príde. Minister zdravotníctva chce totiž zo zákazu vyňať mentolovú, mätovú a tabakovú príchuť, ktoré nevyhľadávajú mladiství a majú význam pre ľudí, ktorí chcú prestať fajčiť.