Sylvia Durenová Chenová pracovala pre Google takmer deväť rokov, keď ju tento rok v januári prepustili. Ešte predtým, ako sa to stalo, si ani nevedela predstaviť, že by z firmy odišla. Celý jej život sa točil okolo práce – našla si tu priateľov, prispôsobovala jej svoje hodnoty a nazbierala tu väčšinu skúseností. Hranice medzi súkromným a profesijným životom sa začali strácať. Vôbec jej to ale nevadilo, povedala portálu Business Insider.

Počas deviatich rokov v Googli opakovane získala ocenenie najlepšieho zamestnanca a dostala príležitosť kariérne rásť. O to viac ju prepustenie zaskočilo a ranilo. Zobrala si však tieto dve ponaučenia:

1. Práca nesmie byť tým jediným, čo vás bude definovať

„Vždy som to nejakým spôsobom vedela, no je rozdiel si to naozaj uvedomiť,“ povedala Chenová. Nie je iba niečou zamestnankyňou, je aj matkou, manželkou, dcérou, sestrou, tetou a priateľkou.

A práve preto musí dbať na svoje zdravie. Je ťažké mať v živote všetko, po čom človek túži. Až po prepustení si Chenová uvedomila, že kým neinvestuje do fyzického a duševného zdravia, tak nemá nič.

2. Nikto v tom nie je sám

Chenová je vďačná rodine a priateľom, ktorí pri nej stále stoja a pripomínajú jej, že je viac než iba nejaký profil na LinkedIne. Pracovné úspechy sú dôkazom toho, že skromné pomery, v ktorých ste vyrastali, vám nebránia na ceste k úspechu.

Chenová je hrdá nielen na svoju kariéru, ale aj na hlboké priateľstvá a to, ako sa správa k ľuďom okolo seba. Každý deň začína s optimizmom a teší sa na nové výzvy. „Nemôžem povedať, že by to prepustenie bolo darom. Viem, že viedlo k neočakávaným požehnaniam, vďaka ktorým som rýchlejšie pochopila, kým chcem byť,“ uzavrela Chenová.