Veľké množstvo ľudí strávi v zamestnaní väčšinu svojho času. To však automaticky neznamená, že práca patrí medzi najdôležitejšie veci v ich živote.

Práca nie je najvyššou prioritou

Výsledky výskumu britskej King's College London ukazujú, že vyše štvrtina ľudí vo Veľkej Británii prácu za kľúčový prvok vo svojom živote vôbec nepovažuje. Za veľmi, alebo skôr dôležitú, ju označilo iba 73 percent Britov. O nič lepšie na tom v tomto smere nie sú ani Američania. V Spojených štátoch prácu za dôležitú časť života považujú iba tri štvrtiny opýtaných, píše CNBC.

Bližší pohľad odhalil, že iba 22, respektíve 28 percent ľudí v spomenutých krajinách súhlasí s tvrdením, že práca by mala byť v rámci priorít vždy na prvom mieste, a to aj na úkor voľného času.

Túžba po menšom význame práce

Dôležitosť práce v živote jednotlivca je výrazne vyššia v iných kútoch sveta. Napríklad v Číne prácu za dôležitú považuje 87 percent ľudí, vo Francúzsku 94 percent a v Brazílii 96 percent.

Výskumu „kraľujú“ Filipíny a Indonézia. V oboch krajinách dôležitosť práce v živote vyzdvihlo až 99 percent opýtaných. Paradoxné však je, že zároveň ide o krajiny, v ktorých sa najviac ľudí vyslovilo, že by nebolo na škodu, ak by sa práci v živote pripisoval menší význam. Šesťdesiatjeden percent Filipíncov a 45 percent Indonézanov si myslí, že by to prinieslo pozitívne zmeny.

Tvrdá práca kontra šťastie

Zaujímavý je takisto pohľad na to, ako ľudia vnímajú prepojenie práce a lepšej kvality života. Najvyšší podiel ľudí, ktorí veria, že poctivou a tvrdou prácou si možno zlepšiť život, žije v Egypte – až 61 percent. Najmenej ľudí, iba 17 percent, sa k tomuto tvrdeniu prikláňa v Južnej Kórei. Naopak, až 70 percent Kórejcov si myslí, že k zlepšeniu života je potrebného minimálne trocha šťastia.

Čo sa Egyptu týka, ten je zároveň krajinou s najnižšou mierou vnímania dôležitosti voľného času v živote jednotlivca. Iba 55 percent ľudí ho označuje za veľmi alebo skôr dôležitý. Najviac ľudí – zhodne po 96 percent – označilo voľný čas za dôležitý vo Švédsku a Nórsku.