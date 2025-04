Mali by sa zaviesť a definovať prioritné okresy, pretože súčasná definícia najmenej rozvinutých okresov nie je dostačujúca. Postavenie regiónov by sa malo hodnotiť na základe ukazovateľa regionálneho rozvoja. Vyplýva z návrhu zákona Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o podpore prioritných okresov, ktorý posunuli poslanci Národnej rady do druhého čítania.

Predkladateľ uviedol, že cieľom návrhu zákona o podpore prioritných okresov je odklon od nedostačujúcej definície najmenej rozvinutých okresov, ktorá bola vymedzená iba na základe podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku. Takisto aj príklon k zavedeniu a definícii prioritných okresov, ktoré sa zakladajú na zhodnotení ukazovateľov vo viacerých oblastiach.

Prax pri poskytovaní regionálneho príspevku podľa zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov podľa ministerstva ukázala, že je potrebné zabezpečiť efektívnejšie vyhlasovanie výziev, ako aj prijímanie a hodnotenie žiadostí o regionálny príspevok. Predkladaná zmena prináša nový prístup k hodnoteniu regionálneho rozvoja, ktorý umožňuje robiť kvalifikovanejšie a efektívnejšie rozhodnutia na základe objektívne overiteľných údajov.

Návrh zavádza zmenu v posudzovaní stavu regiónu na úrovni okresu na základe rozšírenia oblastí, ktoré sú dôležité pre hodnotenie regionálnych rozdielov. Hodnotenie celkového postavenia regiónu by malo byť na základe ukazovateľa regionálneho rozvoja, ktorý sa vypočíta podľa čiastkových ukazovateľov. Medzi ne patria sociálno-ekonomická oblasť, demografický stav či oblasť prístupu k verejnej infraštruktúre a základným službám.

Predkladateľ tvrdí, že ministerstvo bude na ročnej báze na svojom webovom sídle zverejňovať poradie okresov v zozname vybraných a zoradených podľa ukazovateľa regionálneho rozvoja. Vrátane hodnotenia stavu v jednotlivých oblastiach. Identifikované prioritné okresy budú predstavovať tie s najväčšou potrebou podpory, zamerania zdrojov a s cieľom zintenzívnenia opatrení na zlepšenie ich situácie.