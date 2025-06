Christian Klein nie je len generálnym riaditeľom jednej z najväčších softvérových spoločností na svete. Je zároveň živým dôkazom, že systematický kariérny rast môže viesť až na samotný vrchol korporátnej hierarchie. Jeho príbeh je inšpiratívny aj výnimočný, najmä v kontexte súčasného manažérskeho sveta.

Klein začínal ako len 15-ročný stážista v centrále SAP v nemeckom Walldorfe. V čase, keď boli ploché obrazovky ešte len víziou budúcnosti, prenášal ťažké CRT monitory - fyzicky náročná, no formujúca skúsenosť, ktorá v ňom prebudila vášeň pre technológie a fungovanie veľkej organizácie. Ako sám uviedol v podcaste Stratechery:

„Už ako tínedžer som pochopil, že odvaha je bránou k novým príležitostiam. Prvýkrát som zažil silu networkingu a uvedomil som si, že technológie budú nielen mojou vášňou, ale aj budúcnosťou.“

Raketový rast po korporátnom rebríčku

Do SAP oficiálne nastúpil v roku 1999 ako študent vysokej školy. Od začiatku sa vyznačoval vysokou mierou iniciatívy a prirodzeným líderským potenciálom. Rýchlo sa posúval medzi oddeleniami - od zákazníckeho supportu cez vývoj až po financie.

„Nikto sa ma nepýtal na vek ani na to, čo študujem. Rozhodovalo len to, ako dokážem prispieť a zefektívniť fungovanie firmy,“ spomína Klein. „Som hlboko súťaživý, no nie v zmysle potreby vynikať nad kolegami. Moja ambícia spočíva v tom, že chcem svoju prácu vykonávať každý deň lepšie. Byť CEO ale nikdy nebol môj cieľ,“ dodáva.

Postupne sa stal finančným riaditeľom divízie SAP SuccessFactors a neskôr hlavným controllingovým riaditeľom celej skupiny. V roku 2016 bol vymenovaný za prevádzkového riaditeľa (COO) a zároveň viedol novovzniknutú divíziu Intelligent Enterprise Group. Práve tieto pozície mu podľa vlastných slov poskytli detailné porozumenie globálnej komplexnosti firmy SAP.

Generálny riaditeľ v kritickej chvíli

V roku 2019, iba ako 39-ročný, prevzal Christian Klein vedenie spoločnosti SAP, najskôr spoločne s Jennifer Morganovou ako spolugenerálny riaditeľ, a od apríla nasledujúceho roka už ako jediný CEO. Firma v tom období čelila zásadnej výzve: transformácii svojho obchodného modelu z tradičného predaja licencií na model predplatného cloudových služieb.

Hoci sa tento krok spočiatku zdal riskantný, pod Christianovým vedením sa ukázal ako strategicky správny. SAP v nasledujúcich rokoch zaznamenal jeden z najvýraznejších rastov vo svojej histórii, pričom hodnota akcií sa od jeho nástupu takmer strojnásobila.

Klein sa tak stal výnimkou v prostredí, kde vedenie veľkých korporácií často prichádza zvonka, bez hlbšieho vzťahu k firme. Podobne konzistentnú kariéru v jednej spoločnosti majú len niektorí – napríklad Oliver Zipse z BMW či Mary Barra z General Motors.

Aj napriek úspechu Klein nepoľavuje. Ambície presúva smerom k americkej konkurencii a hľadá nové príležitosti na rast. „V súčasnosti som ešte náročnejší ako na začiatku môjho vedenia. Vtedy panovala neistota, dnes sa pýtam: Ako môžeme konkurovať najväčším technologickým firmám sveta?“ uzatvára Klein.