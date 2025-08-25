Nemecká automobilka Porsche plánuje prepustiť väčšinu zamestnancov dcérskej spoločnosti Cellforce, ktorá vyrába batérie.
V Cellforce, ktorá zamestnáva približne 280 ľudí, je ohrozených asi 200 pracovných miest. Pozície by mali zaniknúť k 30. novembru a dotknutí zamestnanci budú o rozhodnutí informovaní poštou, uviedol zástupca odborov Kai Lamparter.
Porsche o plánovaných hromadných škrtoch už minulý týždeň informovalo úrad práce.
Cellforce sa v budúcnosti zameria na výskum a vývoj batérií. Predchádzajúce plány na rozšírenie výroby vysokovýkonných batérií automobilka zrušila.
„Globálny trh s elektromobilmi sa nevyvíjal tak, ako sa pôvodne očakávalo. Rámcové podmienky sa zmenili a my musíme reagovať,“ uviedol člen predstavenstva skupiny Volkswagen zodpovedný za výskum a vývoj Michael Steiner.