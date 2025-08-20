Nemecký výrobca športových automobilov pripravuje uzavretie svojej dcérskej spoločnosti Cellforce, ktorá vyrába batérie pre elektromobily. Úrady práce v Bádensku-Württembersku už dostali oznámenie o pripravovanom hromadnom prepúšťaní takmer 200 pracovníkov.

Riaditeľ Oliver Blume o pláne s dcérskou spoločnosťou informoval vládu spolkovej krajiny, ktorá na výstavbu továrne prispela približne 60 miliónov eur z verejných zdrojov.

Porsche spustilo projekt v roku 2021 s cieľom vyrábať vysokovýkonné batériové články. V apríli však automobilka priznala, že pre slabý dopyt po elektromobiloch hľadá pre Cellforce investorov.

