Nemecký výrobca športových automobilov pripravuje uzavretie svojej dcérskej spoločnosti Cellforce, ktorá vyrába batérie pre elektromobily. Úrady práce v Bádensku-Württembersku už dostali oznámenie o pripravovanom hromadnom prepúšťaní takmer 200 pracovníkov.
Riaditeľ Oliver Blume o pláne s dcérskou spoločnosťou informoval vládu spolkovej krajiny, ktorá na výstavbu továrne prispela približne 60 miliónov eur z verejných zdrojov.
Porsche spustilo projekt v roku 2021 s cieľom vyrábať vysokovýkonné batériové články. V apríli však automobilka priznala, že pre slabý dopyt po elektromobiloch hľadá pre Cellforce investorov.