Poľský prezident Andrzej Duda znova vyzval Spojené štáty, aby v Poľsku umiestnili jadrové zbrane ako prostriedok na odstrašenie potenciálneho šírenia ruskej vojenskej agresie.

„Hranice NATO sa v roku 1999 posunuli smerom na východ, takže o 26 rokov neskôr by malo dôjsť aj k posunu infraštruktúry NATO na východ. Pre mňa je to samozrejmé,“ povedal. Takýto krok by podľa neho posilnil regionálnu bezpečnosť.

Poľský prezident tiež spomenul rozhodnutie Moskvy rozmiestniť niektoré jadrové zbrane v Bielorusku bez akéhokoľvek „dovolenia“.

Varšava už diskutuje s Parížom o návrhu prezidenta Emmanuela Macrona o použití francúzskeho jadrového „dáždnika“ ako odstrašujúceho prostriedku pri ochranu Európy pred hrozbami z Ruska. Moskva plán označila za „extrémne konfrontačný“.