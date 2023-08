Nepoctiví predajcovia, takzvaní šmejdi, šíria nový hoax. Snažia sa najmä starších občanov uviesť do omylu, vyvolať v nich strach s cieľom zarobiť. Telekomunikačná únia Slovenskej republiky na to upozornila s tým, že zachytila hoax, podľa ktorého vyšiel nový telekomunikačný zákon a do roku 2025 sa musia všetci povinne pripojiť k novej optickej sieti, kde si budú môcť vybrať telekomunikačného operátora.

„Tieto informácie sú nepravdivé a telekomunikační šmejdi ich šíria za účelom dosiahnutia zisku. Pocit naliehavosti niečo urobiť vyvolávajú nielen blížiacim sa rokom 2025, ale aj aj informáciou, že teraz je zriadenie za jedno euro a potom to bude povinne 300 eur a viac,“ informoval hovorca a poradca Telekomunikačnej únie Roman Vavro. Ako podotkol, zákon o elektronických komunikáciách nikomu neukladá kedy a k akej sieti sa má pripojiť a koho služby má využívať. Naopak, zákon podporuje súťaž na trhu a možnosť výberu operátora.

Dôležité je overiť si informácie

Kto so šmejdmi uzavrie zmluvu, má dve zmluvy na rovnaké služby, z nevedomosti sa stáva neplatičom a vzniknuté nedoplatky u svojho doterajšieho operátora si musí vysporiadať sám. Telekomunikačná únia odporúča nikdy nekonať v časovom strese a neuzatvárať ihneď zmluvu. Veľmi dôležité je overiť si ústne poskytnuté informácie, ktoré sú iba nezáväzné, a oboznámiť sa so všetkými podmienkami písomnej zmluvy. Na toto pravidelne upozorňuje aj Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

„Ak bude predajca pri ponúkaní služby poskytovať informácie súvisiace s vašim súčasným poskytovateľom, tak si informácie u svojho poskytovateľa overte,“ radí Vavro. „Aj v prípade, že by vás konkurenčná ponuka zaujala, oplatí sa osloviť svojho poskytovateľa, či vie zabezpečiť službu s lepšími parametrami, ako vám práve ponúkla konkurencia,“ uviedol a dodal, že operátor v mnohých prípadoch vyhovieť bude vedieť.

Odstúpenie od zmluvy

Dôležité je podľa Telekomunikačnej únie tiež vedieť, že poskytovanie služieb prostredníctvom „novej“ optickej siete v porovnaní s inou optickou alebo rádiovou sieťou nemusí automaticky znamenať aj vyššiu spokojnosť s používanými službami. Dobrou správou je, že v prípade, ak niekto uzatvoril zmluvu s obchodným zástupcom operátora podomovým spôsobom, napríklad doma alebo v práci, a nie v priestoroch operátora, tak v prípade, že si to rozmyslí, má podľa zákona možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez sankcií, teda bez zmluvnej pokuty.