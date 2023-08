V júli tohto roka sa na Slovensku dostalo do konkurzu 16 spoločností a povolené boli tri reštrukturalizácie. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom a rovnako aj v medziročnom porovnaní počet konkurzov klesol o približne 16 percent. V júni aktuálneho roka nebola povolená žiadna reštrukturalizácia, v júli 2023 to boli dve. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau.

„Po raste a stagnácii počtu konkurzov v marci až máji prišiel v nasledujúcich dvoch mesiacoch pokles, pričom v júli počet konkurzov klesol na najnižšiu úroveň za posledných 27 mesiacov," uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková. Dlhodobo podľa nej platí, že najčastejšie do konkurzu vstupujú podnikateľské subjekty z obchodu, v júli sa k tomu pridali aj ubytovacie a stravovacie služby. Stále platí, že doteraz nebolo vydané žiadne rozhodnutie o povolení verejnej preventívnej reštrukturalizácie.

Z hľadiska právnych foriem dlžníkov bolo všetkých 16 konkurzov vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov, 75 percent tvorili spoločnosti s ručením obmedzeným. Z troch právnických osôb s povolenou reštrukturalizáciou boli dve „eseročky“ a jedna „akciovka“. Takmer 70 percent firiem v konkurze zamestnávalo menej ako 10 pracovníkov, respektíve boli samozamestnávatelia.

Najväčším zamestnávateľom s povolenou reštrukturalizáciou je spoločnosť Confal, a. s., v ktorej pracovalo do 100 zamestnancov. Tento najväčší recyklátor hliníka na Slovensku, sídliaci v Banskobystrickom kraji, dosahoval obrat od 50 do 150 mil. eur. Najviac konkurzov v júli pribudlo vo veľkoobchode a maloobchode a v oprave motorových vozidiel a motocyklov. Z regionálneho hľadiska boli po tri konkurzy vyhlásené v Bratislavskom, Prešovskom, Trenčianskom a Trnavskom kraji.

