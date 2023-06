V popandemickej leteckej doprave zavládol hnev. Spoločnosť American Airlines musela nedávno z lietadla vykázať jedného z pasažierov, ktorý sa nevedel správať a pritlačil letušku o dvere kokpitu. Muž na palube lietadla Air India sa zas počas letu snažil otvoriť dvere lietadla, pričom napadol jedného z členov posádky. Letecká spoločnosť Qantas Airways si v Austrálii musela poradiť so štyrmi opitými mužmi, ktorí slovne urážali ostatných cestujúcich, píše agentúra Bloomberg.

V roku 2022 pripadol jeden takýto incident na každý 568. let, pričom v roku 2021 iba na každý 835. Počet prípadov, keď pasažieri neuposlúchli pokyny posádky, sa viac než strojnásobil. Vyplynulo to zo správy Medzinárodného združenia pre leteckú dopravu (IATA).

Pocity úzkosti a alkohol

Na nevhodnom správaní pasažierov sa podpísalo hneď niekoľko faktorov. Prvým z nich je alkohol. Dnes má do letiskových salónikov prístup oveľa viac ľudí než v minulosti, a tak rastie aj počet cestujúcich, ktorí si pred letom „vypijú“.

Počas pandémie začali mnohí ľudia pociťovať úzkosť či všeobecné znechutenie. Tieto pocity si so sebou často prinesú aj na palubu lietadla. Podľa výkonného riaditeľa IndiGo Pietera Elbersa sa celkovo nálada v rámci leteckej dopravy po zrušení covidových opatrení zmenila. Niektorí ľudia majú problém sa novej situácii prispôsobiť.

„Lietadlá zvykli byť poloprázdne a zrazu sú znovu plné. Ľudia už tak trochu zabudli na to, aké je to byť v spoločnosti toľkých spolucestujúcich,“ vysvetlil Elbers. Na psychickej pohode im nepridáva ani chaotická situácia na letiskách, ktoré bojujú s nedostatkom lietadiel i personálu. Cestujúci tak často musia riešiť problémy so stratenou batožinou či zrušeným letom.

Kurzy sebaobrany

Letecké spoločnosti žiadajú vlády o nápravu. IATA volá po tom, aby začalo pasažierov, ktorí sa nevedia správať, trestne stíhať viac krajín. Americké Združenie letušiek tvrdí, že členovia posádky by mali mať k dispozícii povinné kurzy sebaobrany. Okrem toho vyzýva, aby letiská nasadili ochranku aj k bránam či priamo do lietadiel.

Federálny letecký úrad Spojených štátov odštartoval na sociálnych sieťach kampaň, v rámci ktorej sa snaží verejnosť prostredníctvom mémov poučiť o tom, ako nevhodné správanie vyzerá a aké sú jeho následky. Podľa zástupcu riaditeľa IATA pre vonkajšie záležitosti Tima Colehana by si mohli krajiny zobrať príklad od Spojených štátov. Tie k týmto incidentom pristupujú s nulovou toleranciou.