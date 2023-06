Letecké spoločnosti uviedli, že sú pripravené zabrániť opakovaniu minuloročného chaosu v cestovaní. Varovali však, že niektoré lety stále môžu narušiť štrajky dispečerov, a ohradili sa proti systémom, ktoré ich nútia platiť kompenzácie za nevyhnutné oneskorenia.

„Som dostatočne presvedčený, že sa nám podarí prejsť tohtoročnou letnou špičkou bez väčších problémov,“ povedal agentúre šéf Medzinárodného združenia pre leteckú dopravu (IATA) Willie Walsh.

Vedúci predstavitelia leteckých spoločností, ktorí sa tento týždeň zúčastňujú na výročnom zasadnutí IATA v Istanbule, sa však naďalej obávajú narušenia riadenia letovej prevádzky v Európe a v Spojených štátoch. „Ale pokiaľ ide o ne, splnili svoj záväzok a pripravili svoje zdroje na tohtoročné leto. Domnievam sa, že väčšina letísk bude tiež dobre fungovať; myslím, že sa poučili z minulého roka,“ povedal Walsh.

Oživenie leteckej dopravy, ktoré bolo rýchlejšie, než sa čakalo, spolu s nedostatkom pracovných síl spôsobilo vlani v lete chaos na niekoľkých letiskách v Európe a Severnej Amerike. Vyvolalo tiež spor medzi leteckými spoločnosťami a letiskami ohľadom limitov pre počet cestujúcich, ktoré mali tento tlak zmierniť.

Rastie počet sporov

Rastúci počet sporov medzi pasažiermi a leteckými spoločnosťami na celom svete viedol k výzvam na odškodnenie cestujúcich. V Kanade sa skúmajú právne predpisy, americká vláda pripravuje nové pravidlá a Európska únia sa usiluje o prísnejšie presadzovanie súčasného nariadenia, ktoré stanovuje odškodnenie za oneskorenie dlhšie ako tri hodiny.

„V konečnom dôsledku to zaplatí spotrebiteľ, pretože to samozrejme nesie priemysel, ale ten to nemôže len tak prevziať,“ povedal Walsh. „Čím viac výdavkov budú musieť letecké spoločnosti vynaložiť pre problémy, ktoré nemôžu ovplyvniť, tým viac sa to premietne do cien leteniek a povedie to k ich zdraženiu. Je to veľmi, veľmi frustrujúce prostredie, v ktorom sa musíme pohybovať,“ dodal.

Niektoré skupiny cestujúcich obvinili letecké spoločnosti z obchádzania kompenzácií tým, že sa odvolávajú na výnimku pre výnimočné okolnosti. Pravidlá EÚ takéto výnimky umožňujú, ak letecké spoločnosti môžu preukázať, že prijali primerané opatrenia, aby oneskoreniu zabránili.

Letecké spoločnosti oznámili, že ľudia si na tohtoročné leto zarezervovali veľké množstvo leteniek, pretože letecká doprava sa vracia na úroveň pred pandémiou.

Európska organizácia pre bezpečnosť leteckej prevádzky Eurocontrol koncom minulého roka varovala, že rok 2023 by mohol byť „najnáročnejším rokom posledného desaťročia“ pre konflikt na Ukrajine, možné štrajky, rastúci počet lietadiel a znovuotvorenie ázijských trhov.