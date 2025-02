Litva, Lotyšsko a Estónsko sa 8. februára odpojili od Moskvou kontrolovanej energetickej siete „BRELL“, aby sa o deň neskôr cez Poľsko zosynchronizovali s Európskou kontinentálnou sieťou. Pobaltské štáty chcú týmto krokom posilniť národné elektrické systémy, zabezpečiť si energetickú nezávislosť a zvýšiť bezpečnosť.

Konečne v cieli

Trojica pobaltských štátov vstúpila do EÚ v roku 2004. Odvtedy sa snažia zosúladiť svoje elektrické siete so zvyškom bloku. Brusel im už práve na tento účel poskytol granty v hodnote vyše 1,2 miliardy eur. V júli 2024 tak mohli pobaltské krajiny Rusku oficiálne oznámiť, že odstúpia od dohody BRELL.

Toto odpojenie začalo byť pre pobaltské štáty otázkou bezpečnosti najmä po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. Vyvolala v nich obavu, že ich v budúcnosti môže postihnúť rovnaký osud. Počet kybernetických útokov proti Estónsku od prepuknutia vojny na Ukrajine výrazne vzrástol, podotkol vedúci Centra kybernetickej bezpečnosti pri estónskom Úrade pre informačné systémy Gert Auväärt. Synchronizácia s EÚ je preto podľa neho pre pobaltské štáty kľúčová. Má totiž zabezpečiť, že si sieť budú vedieť udržiavať a kontrolovať sami. Okrem toho zvýši aj jej stabilitu.

Pomsta z Ruska

Pobaltské štáty sa v súvislosti s odpojením pripravujú na možné sabotáže a kybernetické útoky zo strany Ruska. Potenciálnu odvetu berú vážne najmä ich ministerstvá energetiky a prevádzkovatelia prenosových systémov. Trojica krajín sa preto už niekoľko mesiacov spolu pripravuje na možné nebezpečenstvá. „Prechod bol dôkladne naplánovaný. Podľa odborníkov je riziko vážnych problémov nízke. Rusko však môže využiť toto obdobie na vytvorenie neistoty,“ dodal G. Auväärt.

Estónska ministerka pre klímu Yoko Alender uviedla, že počas synchronizačného procesu nasadí krajina k pozemným spojeniam a elektrárňam vojakov. Lotyšsko zas s cieľom diskreditovať dezinformačné kampane uviedlo do pohotovosti všetky ministerstvá. Krajinou sa totiž šíria falošné správy o tom, že synchronizácia spôsobí nárast cien a výpadky elektriny.

Pobaltské krajiny sa právom obávajú odvetných krokov. V posledných 18 mesiacoch stúpol počet sabotážnych činov, ktorých terčmi boli energetické, dátové a plynové prepojenia v oblasti Baltského a Severného mora. Sabotáž podmorského kábla Estlink 2 spájajúceho Estónsko a Fínsko mohlo podľa pobaltských štátov súvisieť práve s odpojením od BRELLu. Helsinki v tejto súvislosti zhabali loď, ktorá patrí do ruskej „tieňovej flotily“ ropných tankerov.

Visí nad nimi otáznik

Analytik Stefan Konstantinov z energetickej analytickej spoločnosti ICIS neočakáva, že napojenie Litvy, Lotyšska a Estónska na únijnú elektrickú sieť výrazne ovplyvní ceny elektriny. Keďže je ale Estlink 2 mimo prevádzky a opravy budú trvať minimálne do polovice roka 2025, akékoľvek potenciálne incidenty, ktoré by poškodili zostávajúce podmorské prepojenia Estlink 1 a NordBalt, by podľa neho pravdepodobne spôsobili ďalšie nárasty cien v pobaltskom regióne.