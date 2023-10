Stážisti v Európskej centrálnej banke požadujú zvýšenie platu, ktoré by bolo prvé za takmer desať rokov. Pôvodne chceli v spolupráci s odborovým zväzom IPSO odovzdať vedeniu banky petíciu s tisíckou podpisov. Pýtajú v nej viac peňazí na zvládnutie rastúcich životných nákladov v dôsledku inflácie. Informuje o tom Politico.



Zatiaľ čo platy stážistov od decembra 2013 vzrástli len o 1,9 percenta, zárobok na prezidentskom poste stúpol za rovnaké obdobie o 12,6 percenta. Súčasná šéfka ECB Christine Lagardová si od svojho nástupu do banky v roku 2019 prilepšila už o 2,8 percenta a jej plat dosiahol v roku 2022 427 560 eur.



Stážisti zvyčajne dostávajú mesačný grant vo výške 1 070 eur a príspevok na bývanie. Údajne im bolo povedané, že zapojenie IPSO, ktorý je jediným uznávaným odborovým zväzom v ECB, do vyjednávania o zvýšení platu by mohlo pôsobiť proti nim. Hovorca ECB poprel takéto varovania. „Boli sme neutrálni v otázke, či sa IPSO zúčastní stretnutia spolu so stážistami.“



Zväz tvrdí opak. „Stážisti nám povedali, že im odporúčali, aby prehodnotili pomoc od IPSO,“ povedal viceprezident zväzu Carlos Bowles. HR oddelenie banky podľa neho na nich tlačilo, aby prišli sami. Stážisti sa nakoniec rozhodli odovzdať petíciu bez prítomnosti odborov.

Negatívne dôsledky, právne problémy

Kontrakty pre stážistov v ECB sú obmedzené na 12 mesiacov, no mnohí z nich dúfajú, že si potom zabezpečia nové zmluvy. „Nie je to prvýkrát, čo sa ECB uchýlila k taktike proti odborovým zväzom, ale tento prípad je obzvlášť zlý, pretože sa týka mladých ľudí,“ poznamenal ešte C. Bowles.



ECB sa ako nezávislá nadnárodná inštitúcia so sídlom v nemeckom Frankfurte neriadi vnútroštátnymi pracovnými zákonmi. Ak by fungovala podľa nemeckého práva, implicitné varovanie, že zapojenie odborov by malo negatívne dôsledky, by mohlo vyvolať právne problémy, povedal expert z druhého najväčšieho nemeckého odborového zväzu ver.di Peter Klenter. „Akékoľvek varovanie, že zapojenie odborov by mohlo poškodiť šance zamestnancov na dosiahnutie ich cieľa, by bolo v Nemecku protiprávne.“



V liste z 22. novembra 2022 adresovanom všetkým zamestnancom Ch. Lagardová napísala, že „veľmi dobre vieme, že vysoká inflácia ovplyvňuje kolegov z ECB“ a že vedenie „diskutovalo o možnosti zamerať sa na tých, ktorých sa to najviac týka, na našich stážistov“. No doteraz nevideli ani cent navyše.



Cieľom ECB je udržať infláciu na úrovni dvoch percent ročne; v októbri minulého roka dosiahla 10,6 percenta a v septembri bola na úrovni 4,3 percenta.

Ďalšie pracovné príležitosti

ECB v minulosti uviedla, že celkový balík pre stážistov, ktorý pokrýva náklady na prenájom vo Frankfurte a každoročnú cestu domov, by sa mal posudzovať ako celok. Stážisti tvoria jednu desatinu celkovej pracovnej sily ECB. Okrem platu niečo cez tisíc eur a príspevku na bývanie im prislúcha zdravotné poistenie, majú dotované cestovné, patrí im aj paušál od 400 do 600 eur na cestovné náklady.



„Stáž v ECB ponúka príležitosť získať pracovné skúsenosti, čím sa odlišuje od zárobkovej činnosti,“ povedal hovorca ECB. „Grant na stáž a iná podpora (napríklad platené ubytovanie) má slúžiť ako uznanie prínosu stážistov, ktorí prinášajú nové zručnosti a perspektívy do ECB. Zhruba polovica stážistov si po stáži alebo neskôr počas svojej profesionálnej kariéry nájde ďalšie pracovné príležitosti v ECB,“ dodal.