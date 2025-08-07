Spojené štáty v najbližšom čase pravdepodobne nesprísnia postihy za reexport tovaru, pri ktorom obchodníci zataja skutočný pôvod, aby sa vyhli vyšším dovozným clám.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa kritizuje niektoré krajiny juhovýchodnej Ázie za to, že sa podieľajú na reexporte čínskeho tovaru do USA. Ak by sa produkty vyvážali do Spojených štátov priamo z Číny, podliehali by oveľa vyšším tarifám.
Kritika sa týka napríklad Vietnamu, ktorého dovoz zaťažuje 20-percentné clo, zatiaľ čo export z Číny 30-percentné clo.
Jedno z exekutívnych nariadení Washingtonu uvádza, že nelegálne reexportované produkty budú čeliť dodatočným 40-percentným tarifám. Neobsahuje ale presnejšie špecifikácie výrobkov, na ktoré by sa clo malo vzťahovať.