Ekonomiky Strednej Ázie od Mongolska po Kazachstan a Uzbekistan by mali tento aj budúci rok zaznamenať výrazný hospodársky rast. Predpokladá to Európska banka pre obnovu a rozvoj, ktorá poukázala na rastúci objem obchodu a remitencií z Ruska.

Práve pri Strednej Ázii revidovala banka v rámci najnovšej prognózy svoje pôvodné odhady najvýraznejšie, a to smerom nahor. Najnovšie očakáva, že v tomto roku vzrastie ekonomika tohto regiónu o 5,7 percenta a v budúcom roku o 5,9 percenta.

„Slúžia ako sprostredkovatelia v obchode medzi západnou Európou a Ruskom,“ povedala pre Reuters hlavná ekonómka banky Beata Javorciková. Do tejto pozície sa dostali v dôsledku sankcií západných krajín voči Rusku po jeho invázii na Ukrajinu.

„Rusko evidovalo v roku 2022 zhruba 3,5 milióna nových pracovníkov zo zahraničia. Až 90 percent z nich pochádza zo Strednej Ázie. A keďže počas prvého polroka bol kurz rubľa silný, zvýšilo to objem remitencií do týchto krajín,“ dodala Javorciková. Ekonomiky štátov Strednej Ázie podporil aj presun mnohých ruských firiem na ich územie, ako aj zvýšený dopyt Číny po komoditách.

Banka okrem toho zlepšila prognózu vývoja ekonomiky Turecka. Veľkou mierou sa pod to podpísali zvýšené výdavky vlády pred májovými prezidentskými voľbami. Ekonomika Turecka, ktoré je najväčším poberateľom financií od banky, by mala tento rok vzrásť o 3,5 percenta, uviedla banka. To predstavuje výrazné zlepšenie prognózy, keďže v tej pôvodnej banka odhadovala rast tureckej ekonomiky na úrovni 2,5 percenta.

Podstatne slabší rast predpovedá banka krajinám strednej Európy a Pobaltia. V tomto roku počíta s rastom v regióne o 0,5 percenta. V roku 2024 by sa mal zrýchliť na 2,5 percenta.

Ekonomika celého regiónu, v ktorom banka pôsobí a ktorý zahrnuje zhruba 40 štátov, by mala tento rok vzrásť o 2,4 percenta. V budúcom roku počíta banka s rastom o 3,2 percenta.