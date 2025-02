Americký prezident Donald Trump nariadil Ministerstvu financií, aby prestalo raziť nové jednocentové mince. „Je to plytvanie,“ zdôvodnil svoje rozhodnutie šéf Bieleho domu. Podľa Federálneho rezervného systému je v obehu 114 miliárd kusov tohto platidla v celkovej hodnote 1,14 miliardy dolárov, t. j. 0,006 percenta z celkového množstva peňazí v obehu.

Náklady na výrobu jednocentových mincí sú 192 miliónov dolárov ročne. Mincovňa Spojených štátov na ne vynakladá iba zhruba štyri percentá rozpočtu, čo predstavuje 0,00003 percenta celkového federálneho rozpočtu. Profesor ekonómie David Gulley pre portál CNBC uviedol, že výroba jednej takejto mince stojí zhruba tri centy. Z tohto dôvodu sú podľa neho pre domácu ekonomiku záťažou.

Zrušenie jednocentovej mince by mohlo ovplyvniť ceny mnohých lacných tovarov. „Museli by sa zaokrúhľovať na najbližších päť centov,“ vysvetlil D. Gulley. Podľa neho nie je jasné, či by podniky zaokrúhľovať skôr nahor či nadol. Toto rozhodnutie by ale nemalo mať na infláciu takmer žiadny vplyv.

Zmena by najviac zasiahla spotrebiteľov, ktorí platia iba v hotovosti. Z celkového ekonomického hľadiska by bol jej vplyv minimálny, pretože čoraz viac platieb prebieha digitálne. Ešte v roku 2015 tvorila hotovostná platba tretinu transakcií v USA, dnes je to menej než 20 percent, pričom táto úroveň bude podľa expertov ďalej klesať.

Ani finančnému sektoru nebude za jednocentovou mincou ľúto, podotkol Gates Little, generálny riaditeľ banky Southern Bank „Jej zrušenie nebude mať žiadny vplyv na americkú ekonomiku. Neviem si predstaviť, ako by jej mohlo uškodiť,“ dodal.

D. Trump zatiaľ nariadil iba zastavenie razenia nových jednocentových mincí, nie ich úplné odstránenie z obehu. Američania ich môžu používať dovtedy, kým sa postupne nevrátia do bankového systému. V obehu tak zrejme ostanú ešte niekoľko desaťročí, dodal profesor Ajay Patel.