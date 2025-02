Americký prezident Donald Trump oznámil, že poveril ministra financií Scotta Bessenta, aby zastavil výrobu jednocentových mincí známych aj ako penny. „Spojené štáty príliš dlho razili centy, ktoré nás doslova stáli viac ako dva centy. Toto je plytvanie,“ dodal.

Trumpov príkaz by si zrejme vyžadoval súhlas zákonodarcov, no zastaviť razbu jednocentoviek bude pravdepodobne môcť aj minister financií, uviedol profesor ekonómie Robert Triest z Northeastern University. Ceny by sa potom zrejme zaokrúhlili na najbližších päť centov.