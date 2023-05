Západoslovenská distribučná (ZDS) slávnostne otvorila stavbu novej elektrickej stanice Mierovo za viac ako 20 miliónov eur. EÚ stavbu spolufinancuje do výšky 35 percent. Stanica rozšíri kapacitu pre zapojenie výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy, ako aj pre flexibilnejšie pripájanie nových odberateľov, informovala spoločnosť. Stavba by mala byť dokončená do konca budúceho roka.

„Transformácia energetiky si vyžaduje výrazné investície do distribučnej sústavy, zamerané na budovanie inteligentnej siete. Tá umožní rozsiahlejšiu integráciu decentralizovanej výroby elektriny do distribučnej sústavy pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok. V aktuálnej situácii je veľmi dôležitá aj cezhraničná spolupráca, ktorá prispieva k zlepšovaniu jednotného a stabilného energetického trhu Európskej únie,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Západoslovenskej energetiky (ZSE) Markus Kaune.

Stanica Mierovo sa buduje v rámci projektu spoločného záujmu (PCI) Danube Ingrid, ktorý je výsledkom spolupráce dvoch slovenských spoločností, SEPS a ZSD, a maďarského prevádzkovateľa distribučnej sústavy E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati a má pridelený prioritný štatút a postavenie čo najvyššieho vnútroštátneho významu.

Lokalitu Mierovo vybrala ZSD na výstavbu elektrickej stanice kvôli polohe medzi dvojicou existujúcich elektrických staníc v Podunajských Biskupiciach a Dunajskej Strede. Po vybudovaní stanice Mierovo sa zníži zaťaženie existujúcich elektrických staníc a zlepšia sa podľa ZSD napäťové pomery v distribučnej sústave v tejto oblasti.

Novovzniknuté vedenia budú vo veľkej miere ukladané pod povrch zeme, čo je pozitívne kvôli ich budúcej spoľahlivosti, ako aj vo vzťahu k životnému prostrediu. Vybudovanie stanice podľa ZSD prispeje aj k podpore regionálneho podnikania a zamestnanosti. Umožní totiž flexibilnejšie reagovať na očakávané požiadavky pripájania vznikajúce po dostavaní bratislavského obchvatu D4/R7.