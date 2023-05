Líder tureckej opozície Kemal Kilicdaroglu sa pred druhým kolom prezidentských volieb, ktoré sa uskutoční 28. mája, odhodlal k ostrejšej rétorike. Ako uvádza web Politico, konkurent súčasnej hlavy štátu Recepa Tayyipa Erdogana sa zaviazal repatriovať milióny utečencov do ich domovských krajín.

Kilicdaroglu vo štvrtkovom prejave tvrdil, že Erdogan „zámerne povolil vstup desiatim miliónom utečencov do Turecka“, pričom uviedol, že úradujúci prezident „predával turecké občianstvo, aby získal dovezené hlasy“. „Tu oznamujem, že po zvolení za prezidenta pošlem všetkých utečencov späť domov. Bodka,“ vyhlásil podľa tureckých médií.

Kilicdaroglu chce týmto pravdepodobne získať priazeň nacionalistov podporujúcich Sinana Ogana, ktorý v prvom kole získal 5,2 percenta hlasov. Samotný Ogan pred druhým kolom zatiaľ nenasmeroval svojich priaznivcov k žiadnemu z kandidátov, no mnohí odborníci tvrdia, že práve tieto hlasy by mohli byť „jazýčkom na váhach“. Ak by sa podporovatelia Ogana nepriklonili na stranu Erdogana a podporili by druhého kandidáta, Kilicdaroglu by sa pravdepodobne stal novým tureckým prezidentom.

Erdogan získal v prvom kole 49,5 percenta hlasov, zatiaľ čo Kilicdaroglu mal 44,9 percenta. Tureckí voliči v druhom kole rozhodnú aj o tom, či krajina polmesiaca zostane pod pevným zovretím súčasnej hlavy štátu, alebo sa môže vydať na demokratickejší kurz, ktorý sľúbil Kilicdaroglu .