Generálny riaditeľ JPMorganu varoval európskych lídrov, že majú problém s konkurencieschopnosťou. V pretekoch so Spojenými štátmi podľa neho zatiaľ prehrávajú. „Európa klesla z 90 percent HDP USA na 65 za posledných 10 či 15 rokov. To nie je dobré. Prehrávate,“ citoval Jamieho Dimona denník Financial Times.

Šéf JPMorganu patrí medzi najvplyvnejších odborníkov na financie. Svojím vyjadrením poukázal na výzvy, ktorým EÚ v rámci snáh o oživenie ekonomiky čelí. Bývalý prezident Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi už vlani vyzval lídrov bloku, aby prijali novú priemyselnú stratégiu s ročnými investíciami vo výške 800 miliárd eur. Iba tak si totiž Európa voči USA udrží konkurencieschopnosť.

„Máme obrovský, silný trh a naše firmy sú veľké a úspešné. Fungujú v obrovskom globálnom meradle. Aj vy to tak máte, no upadá to,“ dodal J. Dimon. Ten ešte v apríli odkázal Európe, že má vážne problémy, ktoré musí začať riešiť. V tejto súvislosti vyzval európskych lídrov, aby „reformovali svoje ekonomiky, nech môžu rásť“.