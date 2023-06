Poslanci nemeckého parlamentu vo štvrtok po prvý raz rokovali o kontroverznom návrhu zákona, podľa ktorého by každý novoinštalovaný vykurovací systém od roku 2024 mal byť prevádzkovaný aspoň z 65 percent z obnoviteľných energií. Rozpravu však sprevádzali značné roztržky. Jens Spahn z opozičnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) vyzval vládu, aby návrh hodila do koša. Spolkový minister hospodárstva Robert Habeck, ktorý je veľkým propagátorom výmeny kotlov za tepelné čerpadlá, návrh obhajoval.

"Vládna koalícia už dávno stratila smer. Je to fraška. Zákon, ktorý bol práve predložený, patrí do smetného koša, "povedal Spahn. Ten vláde sociálnych demokratov (SPD), Zelených a liberálnych slobodných demokratov (FDP) vytkol predovšetkým postup, akým sa návrh do parlamentu dostal, pretože medzičasom prešiel radom zmien, takže spolkový snem rokoval o zastaranej verzii. "Všetko je to spackané. Čo iné by to malo byť? "dodal.

Vznik návrhu zákona sprevádzali týždne sporov medzi stranami vládnej koalície, výhrady mali najmä liberáli. Na ich podnet tak návrh, ktorý už v polovici apríla prijala vláda kancelára Olafa Scholzeho, prešiel dodatočnými zmenami. Kompromis sa podarilo dosiahnuť až tento týždeň. Podľa Habecka však zostalo zachované jadro zákona, podľa ktorého sa skončí inštalácia nových vykurovacích zariadení na plyn a vykurovací olej.

Systém dotácií

Návrh počíta s tým, že takmer všetky novoinštalované vykurovacie systémy budú od roku 2024 využívať z 65 percent energie z obnoviteľných zdrojov, ako sú solárna či veterná energia. Kupovať plynové kotly bude naďalej možné, ak budú po úprave schopné spaľovať aj vodík, s ktorým Nemecko v budúcnosti počíta ako s kľúčovým palivom predovšetkým v priemysle.

Pôvodne sa počítalo s výnimkou pre seniorov starších ako 80 rokov, ak v danej nehnuteľnosti žijú. Nanovo sa však diskutuje o znížení veku, od ktorého bude na výnimku nárok. Ľudia tiež budú mať prístup k štátnej pomoci z fondu pre klimatickú transformáciu. Teraz môže každý, kto sa pre ekologicky prívetivé vykurovanie rozhodne, získať dotáciu vo výške 30 percent, prípadne až 50 percent, ak je žiadateľ sociálne znevýhodnený. Systém dotácií sa má však zmeniť tak, aby stredná trieda dosiahla na väčšiu podporu. Vylúčené podľa nemeckých médií nie je ani to, že dotácie budú odstupňované podľa príjmov, keď by tí najbohatší o nárok na podporu úplne prišli.

O konečnej podobe zákona tak rozhodnú poslanci vo výboroch. Spolkový minister hospodárstva Robert Habeck, ktorý za návrhom stojí, chce, aby spolkový snem zákon schválil do začiatku júla pred letnou pauzou.