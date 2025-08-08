Nemecko dočasne zakáže spoločnostiam dodávať vojenské vybavenie do Izraela, ktoré by krajina mohla použiť vo vojne v Pásme Gazy, uviedol kancelár Friedrich Merz v reakcii na izraelské plány prevziať kontrolu nad mestom Gaza.
Kancelár uviedol, že je „čoraz ťažšie porozumieť“, ako by tento plán mohol Tel Avivu pomôcť dosiahnuť legitímne ciele. „Za týchto okolností vláda až do odvolania nepovolí žiaden export vojenského vybavenia,“ vyhlásil Merz.
Takmer 400 nemeckých umelcov a mediálnych osobností sa nedávno pripojilo k výzve, v ktorej požadovali od kabinetu prerušenie dodávok zbraní do Izraela.