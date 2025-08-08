Izraelský bezpečnostný kabinet schválil návrh na prevzatie kontroly nad palestínskym mestom Gaza, uviedla kancelária premiéra Benjamina Netanjahua, ktorá predstavila podrobnosti o „piatich princípoch ukončenia vojny“.
„Armáda sa pripraví na prevzatie kontroly nad mestom Gaza a bude poskytovať humanitárnu pomoc civilnému obyvateľstvu mimo bojových zón,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Princípmi ukončenia vojny sú odzbrojenie palestínskeho militantného hnutia Hamas, návrat všetkých rukojemníkov – živých aj mŕtvych, demilitarizácia Pásma Gazy a izraelská bezpečnostná kontrola nad ním, ako aj existencia alternatívnej civilnej vlády, ktorou nie je ani Hamas ani Palestínska samospráva.
„Absolútna väčšina ministrov kabinetu verila, že alternatívnym plánom sa nedosiahne porazenie Hamasu ani návrat unesených,“ uviedla kancelária predsedu vlády, pričom podrobnosti alternatívneho plánu nešpecifikovala.
Kritici tvrdia, že obsadenie mesta Gaza predĺži zajatie rukojemníkov, prehĺbi zapojenie izraelskej armády do konfliktu a povedie k vyššiemu počtu palestínskych civilných obetí.
Premiér Netanjahu skôr povedal, že Tel Aviv má v úmysle prevziať vojenskú kontrolu nad celým Pásmom Gazy, nechce mu ale vládnuť ani si ho ponechať.