Viac ako tretina podnikov v Nemecku sa sťažuje na chýbajúce objednávky. Po tom, čo podiel v apríli dosiahol 37,3 percenta, zostal v júli takmer nezmenený na 36,7 percentách, uviedol ekonomický inštitút Ifo.
Hodnota je naďalej výrazne nad dlhodobým priemerom. „Napriek miernemu pokroku sa ešte nedosiahlo dno,“ vyhlásil výskumník inštitútu Klaus Wohlrabe. „Pretrvávajúci nedostatok objednávok zostáva hlavnou prekážkou zásadného oživenia hospodárstva,“ dodal.
Obzvlášť silne zasiahnuté je automobilové odvetvie, kde podiel dosiahol takmer 43 percent. Rozdielna situácia je v sektore služieb, kde sa prejavil pozitívny trend, pričom podiel podnikov, ktoré nie sú spokojné so stavom objednávok, klesol na 29,9 percenta.