Nemecký automobilový priemysel zintenzívňuje kritiku colnej dohody medzi USA a Európskou úniou, ktorá zatiaľ nepriniesla žiadne zlepšenie, pretože na automobily a diely sa naďalej vzťahuje 27,5-percentné clo, uviedla prezidentka Zväzu automobilového priemyslu (VDA) Hildegard Müllerová.
„Dôležité je, aby sa dosiahla dohoda a aby sa úľavy zaviedli v čo najkratšom čase,“ zdôraznila Müllerová s tým, že „treba, aby sa Európska komisia a nemecká vláda dôrazne zasadili za vyriešenie situácie“. Komisia očakáva, že tarify na automobily budú „veľmi skoro“ upravené.
Po dosiahnutí základnej dohody medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou EÚ v zásade očakávala, že 15-percentný colný strop na takmer všetok dovoz z európskeho spoločenstva sa bude vzťahovať aj na automobily. V nariadení k dohode sa ale o tejto problematike nič nehovorí.