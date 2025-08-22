Po výraznejšom, než očakávanom medzikvartálnom poklese ekonomiky, vyzvala nemecká ministerka hospodárstva Katherina Reicheová na urýchlené reformy.
„Údaje poukazujú na naliehavú potrebu konať,“ povedala šéfka rezortu s tým, že na zvýšenie konkurencieschopnosti musí vláda pristúpiť „k odvážnym a ďalekosiahlym štrukturálnym reformám“. Patria k nim napríklad flexibilný pracovný čas, lacnejšie energie, zníženie nemzdových pracovných nákladov a redukcia byrokracie.
Reicheová takisto uviedla, že treba čím skôr znížiť daňové zaťaženie firiem.