Hrubý domáci produkt Nemecka sa v druhom štvrťroku znížil oproti predchádzajúcim trom mesiacom o 0,3 percenta, vyplýva z údajov, ktoré zverejnil štatistický úrad Destatis. Predbežné čísla počítali s poklesom o 0,1 percenta.
Konečné dáta odrážajú najmä negatívny vývoj v priemyselnej výrobe, keď sa zhoršila situácia v spracovateľskom odvetví a stavebníctve.
V prvom štvrťroku nemecké hospodárstvo vzrástlo o 0,3 percenta, čo ekonómovia spájajú so snahami amerických zákazníkov vytvoriť si zásoby sa pred zavedením ciel.