Hrubý domáci produkt Nemecka sa v druhom štvrťroku znížil oproti predchádzajúcim trom mesiacom o 0,3 percenta, vyplýva z údajov, ktoré zverejnil štatistický úrad Destatis. Predbežné čísla počítali s poklesom o 0,1 percenta.

Konečné dáta odrážajú najmä negatívny vývoj v priemyselnej výrobe, keď sa zhoršila situácia v spracovateľskom odvetví a stavebníctve.

V prvom štvrťroku nemecké hospodárstvo vzrástlo o 0,3 percenta, čo ekonómovia spájajú so snahami amerických zákazníkov vytvoriť si zásoby sa pred zavedením ciel.

AZ1 Frankfurt nad Mohanom - Na archívnej snímke z 19. februára 2024 sídlo Nemeckej spolkovej banky (Bundesbank) vo Frankfurte nad Mohanom. Nemecká centrálna banka zhoršila svoje prognózy vývoja nemeckej ekonomiky. Po poklese v tomto roku očakáva na budúci rok len mierne zotavenie. Aj oživenie v roku 2026 bude zrejme slabšie, než predpokladala ešte pred pol rokom. Bundesbank počíta s tým, že najväčšia európska ekonomika v tomto roku klesne o 0,2 %, pričom v júni prognózovala +0,3 %. V roku 2025
