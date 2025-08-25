Nemecká ekonomika by mala čoskoro prekonať krízu, ktorej dlhodobo čelí. Štátna rozvojová banka KfW odhaduje, že hospodárstvo tento rok namiesto stagnácie stúpne o 0,2 percenta.
Nemecké podniky zvládli obchodný spor so Spojenými štátmi lepšie, než sa očakávalo, uviedol hlavný ekonóm KfW Dirk Schumacher. Aj preto banka v roku 2025 počíta s hospodárskym rastom na úrovni 1,5 percenta. „V štvrtom kvartáli možno očakávať prvý hospodársky impulz vďaka investičnej ofenzíve vlády,“ dodal Schumacher, podľa ktorého to naznačujú predbežné ukazovatele, napríklad rastúci dopyt po úveroch.
Mnohí ekonómovia očakávajú, že miliardové výdavky Berlína na obranu, infraštruktúru a ochranu klímy budú impulzom pre nemecké hospodárstvo.