Nemecká vláda bude mať na budúci týždeň za sebou prvých 100 dní. Aj keď počas tohto obdobia kľúčové ekonomické ukazovatele zaznamenali mierne zlepšenie, podľa Veroniky Grimmovej z Rady ekonomických expertov má vláda čo robiť, aby svoje sľuby naplnila.
Koalícia CDU-CSU a SPD bude mať za sebou 100 dní vládnutia v stredu 13. augusta. Kancelár Friedrich Merz nastúpil do úradu so sľubmi o opätovnom naštartovaní najväčšej európskej ekonomiky po dvoch rokoch poklesu, Grimmová však v rozhovore pre mediálnu skupinu Funke povedala, že „vláda zatiaľ toho veľa neurobila“. Grimmová je členkou päťčlennej Rady ekonomických expertov menovanej prezidentom, ktorá posudzuje ekonomickú politiku vlády a ponúka svoje rady.
Čo sa týka prvých necelých 100 dní vládnutia, Grimmová skritizovala koalíciu za ďalšie výdavky ako zvyšovanie dôchodkov, dotácie na pohonné látky pre farmárov a pomoc pre firmy v pohostinskom sektore bez toho, že by mala pripravené plány na dlhšie obdobie. „Nemecko si už konečne musí začať robiť svoju domácu úlohu a pustiť sa do dôkladných reforiem,“ povedala Grimmová s tým, že vláda s cieľom splniť predvolebné sľuby vo veľkom rozdáva, čo zväčšuje diery v rozpočte.
Ekonómka vyzvala najmä na výraznú redukciu byrokracie – „od podmienok na pracovnom a realitnom trhu cez pravidlá v oblasti klímy až po ochranu údajov“. Rozsah regulačných opatrení, ktoré brzdia nemecký biznis, je podľa nej „mimoriadne veľký“.