Nemecká ekonomika v treťom štvrťroku nedosiahne žiadne významné zisky, uviedla centrálna banka Bundesbank, očakávajúc stagnáciu hrubého domáceho produktu.
V rokoch 2023 a 2024 nemecká ekonomika zápasila s recesiou a v tohtoročnom prvom kvartáli sa začala mierne zotavovať.
Štatistický úrad Destatis medzitým revidoval údaje za vlaňajší posledný štvrťrok, pričom uviedol, že hospodárstvo namiesto poklesu mierne vzrástlo, čo poskytuje „zlepšený odrazový mostík“ na tento rok.
Za celý rok Bundesbank predpovedá skôr mierny nárast HDP než stagnáciu, čím by sa najväčšia európska ekonomika mohla tesne vyhnúť poklesu tretí rok po sebe.
Colný spor medzi Európskou úniou a USA ale podľa finančnej inštitúcie naďalej spôsobuje neistotu. Hoci obe strany dosiahli obchodnú dohodu, obavy pretrvávajú „vzhľadom na nevyriešené problémy a nestabilnú hospodársku politiku USA“.
Banka predpovedá, že problémy nemeckých exportérov pri vývoze do Spojených štátov sa neskončia. Domáci priemysel v treťom štvrťroku pravdepodobne neposkytne žiadny impulz hospodárskemu rastu. Utlmený výhľad trhu práce zároveň spomaľuje súkromnú spotrebu