Ekológia je jednou z horúcich tém v mnohých oblastiach. Od módy až po výrobcov áut. Rozmýšľajú ekologicky firmy pri nákupe kancelárskych potrieb?

Samozrejme. Musím však povedať, že naši zákazníci častokrát ani netušia, že sú ekologickí pri zásobovaní svojich kancelárií. Tovar si objednajú online a bez jediného papiera. Dovezie im ho elektrické auto. Tovar im vyložia bez toho, aby sa balil do ďalšej krabice, či plastu. To nehovorím o tom, že väčšina tovarov má aj svoju eko verziu. Od repasovaného notebooku , cez eko drogériu, až po recyklovaný kancelársky papier .



Keď sme už pri papieri. O koľko je drahší ten ekologický od toho „bežného“?

Ekologický papier už nemusí byť drahší. Napríklad eko-certifikované papiere sú dnes jedným z najlacnejších papierov v našej ponuke. Aj keď na úkor toho, že na tom papieri zarobíme menej a dávame si na neho menšiu maržu. Nielen zákazníci, ale aj dodávatelia sa musia správať zodpovedne voči našej planéte.



Aký je záujem o ekologický papier?

Viac ako 30 % našich zákazníkov kupuje, alebo už vyskúšalo, recyklovaný papier. Klasický "biely" nakupujú v menšej miere a to iba na niektoré dokumenty. Zákazníkom, ktorí nenakupujú recyklovaný papier, nevadí jeho cena, ale farba. Tá nebýva snehobiela, stačí si však iba zvyknúť. Jedna tona recyklovaného papiera totiž ušetrí 17 stromov, 4 MW energie a 26 m³ vody. Tieto stromy absorbujú za rok viac ako 110 kg oxidu uhličitého. To stojí za ústupok v belosti papiera.



Vyberajú si vás zákazníci najmä pre váš eko prístup?

Je pravdou, že ekológia je u nás horúcou témou a máme v tejto oblasti veľa plánov. Chceme svojou cenotvorbou a výberom tovarov motivovať k zodpovednému prístupu aj našich zákazníkov. Často sa nám to aj darí. Som však presvedčený, že si nás zákazníci vyberajú pre niečo iné. Verím, že našou pridanou hodnotou je osobný prístup, rýchlosť dodania, atraktívna cena a veľké množstvo prehľadne zaradených produktov, ktoré máme v ponuke nášho e-shopu . Od spinky až po tlačiarne. Iba tonerov máme viac ako 8 tisíc druhov a väčšinu doručíme do 2 dní.