Nákup nových vrtuľníkov Bell AH-1Z Viper s príslušenstvom je z ekonomických parametrov výhodný. Pomer cena verzus výkon je veľmi dobrý. Ich príchodom do Ozbrojených síl SR by malo Slovensko úplne zmodernizované vzdušné sily. Zhodnotil to v stredu nezaradený poslanec a predseda mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini.

„Ak dostanete zariadenia, ktoré bežne na trhu stoja miliardu a musíte za nich zaplatiť 300 miliónov, tak je to určite dobrá kúpa," povedal Pellegrini. Podstatu obchodnej transakcie nemá podľa neho kto namietať.

„Určite ju budeme namietať vtedy, ak niekto povie, že na mimoriadnu valorizáciu dôchodkov nie je 150 miliónov eur v kase, ale 300 miliónov na vrtuľníky je. Takáto situácia potom nemôže byť," skonštatoval.

USA ponúkajú Slovensku za Ukrajine darované stíhačky MiG-29 12 nových vrtuľníkov Bell AH-1Z Viper s príslušenstvom, výcvikom pilotov a technikov, ako aj vyše 500 rakiet AGM-114 Hellfire. Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď o tom informoval na sociálnej sieti. Za materiál by Slovensko zaplatilo približne 340 miliónov eur v horizonte troch - štyroch rokov v rámci plánovaného obranného rozpočtu, podľa Naďa má hodnotu vyše jednej miliardy dolárov.

Pellegrini sa vyjadril aj k tomu, že Slovensko v stredu dostalo druhú platbu z plánu obnovy. Zákony, na ktoré je naviazaný plán obnovy, by nezaradení poslanci za mimoparlamentný Hlas podporili, ak by boli dobre pripravené.

„Nemôžeme hlasovať za výmysly, ktoré sú zlé len preto, že nás niekto vydiera plánom obnovy. Nemali to tak zle pripraviť," poznamenal.

Plán obnovy považuje Pellegrini za najhoršie riadený program.

„Dúfam, že ak budeme pri tom, tak Hlas bude musieť ako jednu z prvých vecí utekať do Bruselu a snažiť sa meniť plán obnovy tak, aby sme sa na ostatné roky pokúsili peniaze vyčerpať do maxima," povedal líder Hlasu-SD.