Bývalý poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa Elon Musk vyhlásil, že šéf Bieleho domu je spomenutý v dokumentoch o zosnulom sexuálnom delikventovi Jeffreym Epsteinovi, ktoré má k dispozícii vláda Spojených štátov. Podľa neho je to dôvod, prečo všetky spisy doposiaľ nezverejnili.

Musk svoje tvrdenia, ktoré zverejnil na sociálnej sieti, nepodložil žiadnymi dôkazmi a nedodal, ako sa mal k spisom dostať.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.



Have a nice day, DJT!