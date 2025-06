Miliardár Elon Musk opäť ostro kritizoval rozsiahle znižovanie daní a zákon o výdavkoch, ktoré presadzuje vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa. Najbohatší človek sveta ich označil za „nechutnú ohavnosť“.

„Hanba tým, ktorí zaň hlasovali. Viete, že ste urobili zle,“ uviedol Musk na sociálnej sieti niekoľko dní po tom, ako odišiel z funkcie jedného z najbližších Trumpových poradcov.

„Zákon masívne zvýši už tak gigantický rozpočtový deficit na 2,5 bilióna dolárov a zaťaží amerických občanov zdrvujúco neudržateľným dlhom,“ dodal miliardár.

Musk už predtým povedal, že ide o „obrovský výdavkový zákon“, ktorý podkopáva prácu Úradu pre efektivitu štátnej správy, ktorému do minulého týždňa šéfoval.

Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová uviedla, že Trump o Muskovom názore vedel. „Na prezidentovom postoji to nič nemení. Je to veľký krásny zákon a on sa ho drží,“ uviedla Leavittová.